З двома втратами у складі: збірна України вирушила на матч проти Мальти

Вже у вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє свій передостанній матч відбору Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва буде збірна Мальти.

Після перемоги над Північною Македонією (2:0) заявка збірної України зменшилася на двох гравців. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Кадрові проблеми не залишають збірну

Розташування "синьо-жовтих" залишили Сергій Кривцов та Руслан Маліновський. У захисника Інтер Маямі медики діагностували м'язове ушкодження стегна. А хавбек Дженоа в матчі проти Північної Македонії отримав своє третє попередження, через яке не зможе зіграти проти Мальти.

Втім, в обоймі Сергія Реброва є достатньо кваліфікованих гравців. О 16:00 за київським часом збірна Україна вилетіла до Мальти.Своє наступне тренування "синьо-жовті" проведуть у понеділок, 16 жовтня о 19:00. За пів години до заняття головний тренер Сергій Ребров та один з гравців візьмуть участь у традиційній передматчевій пресконференції.

Склад національної збірної України на Мальту

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1 Дніпро), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1 Дніпро), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія). Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія).

Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія). Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Нагадаємо, що матч проти Мальти відбудеться на Національному стадіоні в Та-Калі у вівторок, 17 жовтня. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.