Малоймовірно, – промоутер прокоментував можливість реваншу Усик – Джошуа в Україні

Український важковаговик Олександр Усик (19–0, 13 КО) за очками переміг Ентоні Джошуа з Великобританії (24–2, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

У контракті на бій прописано реванш. Промоутер Едді Хірн заявив, що другий поєдинок може відбутися в лютому.

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Місцем же проведення промоутер, за досить зрозумілих причин, бачить рідну Великобританію.

"Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого. Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна. Я думаю, що Британія найбільш імовірна", – сказав Хірн.

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