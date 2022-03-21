Мало бути дві медалі, – Бех-Романчук про "вкрадену" нагороду чемпіонату світу

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу у Белграді. Українка стала другою у "не коронній" для себе дисципліні – потрійному стрибку.

"Наступного разу я доб’юсь свого"

В останній день чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні Бех-Романчук змагалася одразу у двох дисциплінах. Проте "срібло" вона здобула лише у потрійному стрибку.

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Та у Марини могло б бути дві нагороди. Після медалі у потрійному стрибку українська легкоатлетка змагалася у вечірній сесії у профільній для себе дисципліні – стрибках у довжину.

Українка посіла підсумкове шосте місце, але мала можливість фінішувати у топ-3. Бех-Романчук виконала п'ятий стрибок, який не зарахували через мінімальний заступ.

Рішення суддів Марина прокоментувала у своєму інстаграмі.



"Заступ" Марини на турнірі / Скриншот з трансляції

Дякую всім за вітання та підтримку. Мало бути дві медалі для моєї країни. Але нові правила та судді вирішили зовсім по іншому. Але я дякую богу та всім причетним за цей день та за цю медаль. Наступного разу я доб’юсь свого,

– написала спортсменка.

Загалом Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу у Сербії. Першу нагороду здобула Ярослава Магучіх. Вона стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні.