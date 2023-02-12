"Супутник-м'яч" на Москву: коментатори провокаційно назвали Маліновського росіянином – відео

У суботу, 11 лютого, Марсель гостював на полі Клермона у рамках 23-го туру французької Ліги 1. Гості на чолі з Русланом Маліновським взяли три очки.

Марсель забивав у кожному з таймів та здобув перемогу над Клермоном із рахунком 0:2. Дубль у ворота господарів оформив Алексіс Санчес, пише 24 канал.

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Провокація по-американськи

Руслан Маліновський розпочав поєдинок із перших хвилин та відіграв увесь матч. Була в українця реальна нагода забити. Руслан взявся пробивати штрафний Марселя з-за меж штрафного майданчика. Але удар у Маліновського взагалі не вдався. Він пробив високо на трибуну, яка розміщувалась за воротами суперника у першому таймі.

Коментатори телеканалу BeinSportUSA ганебно та водночас провокаційно прокоментували невдалий штрафний від українського півзахисника "провансальців".

Американські коментатори у прямій трансляції змінили громадянство Маліновського. На їх думку, Руслан є росіянином. Однак на цьому американці не зупинились. Вони заявили, що український футболіст відправив цей м'яч на Москву. Чи вам не провокацію від американських коментаторів? Не потрібно ганьбити союзників України у війні проти Росії.

Відео провокації коментаторів у бік Маліновського

Руслан вже відреагував у твітері на таку помилку коментаторів. Маліновський позначив у коментарях під публікацією сторінки американського телеканалу BeinSportUSA та коментатора, який зганьбився, Філа Шейн.

Що трапилось?,

– запитав у них Маліновський.



Реакція Маліновського на ганебні жарти американців / Скриншот із твітеру Fedir Fedko

Наразі американська сторона ніяк не прокоментувала принизливі жарти у прямому ефірі у бік українця.

До слова. Маліновський провів свій 6-й матч за Марсель, у яких забив 2 голи. Руслан перервав свою гольову серію з двох поспіль поєдинків за "провансальців".

Перемога 0:2 над Клермоном дозволила Марсель наблизитись до ПСЖ, який лідирує у Лізі 1. Відставання від парижан складає тепер 5 балів. Нагадаємо, що у цьому турі паризький клуб несподівано програв Монако 3:1.