Маліновський запросив в Аталанту вихованців Шахтаря

Все більше футбольних клубів приймають у себе молодих українських гравців. Італійська Аталанта стала прихистком для декількох талановитих вихованців Шахтаря.

Аталанта дала "футбольний дах над головою" вихованцям Шахтаря

Руслан Маліновський допоміг молодим футболістам Шахтаря із тимчасовим клубом. На час війни в Україні гравці тренуватимуть в італійській Аталанті, яка тепло прийняла українців.

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Один із вихованців донецького клубу Василь Бундаш залишився приємно вражений гостинністю італійського клубу та розповів про складну дорогу у Бергамо.

Також молодий футболіст окремо подякував Маліновському, який відіграв у переїзді чималу роль.

Аталанта нас неймовірно тепло прийняла. Ми так довго їхали, з кількома пересадками, ночували навіть у Відні. Весь час ці думки про війну, про рідних, батьківщину. Після цього доброта італійців вразила. Щиро дякую їм за все, що вони для нас зробили і роблять. Ми всі рівняємось на Маліновського та мріємо стати такими, як Руслан,

– розповів Бундаш.

Відзначимо, що раніше чеська Спарта та італійський Ювентус прихистили у своїх клубах українських дітей. Також Бенфіка Романа Яремчука не залишилась байдужою до долі майбутнього покоління України.

Нагадаємо, що Аталанта після 30-ти зіграних матчів йде лише 7-ю у таблиці Серії А, маючи у своєму активі 51 очко.

Кар'єра Маліновського в Аталанті