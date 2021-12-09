Маліновський забив гол за Аталанту в феєричному матчі Ліги чемпіонів: відео

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів та забив гол. Але це не врятувало його команду від поразки та вильоту з турніру.

Аталанта – Вільярреал 2:3

Голи: Маліновський, 71, Сапата, 80 – Груневелд, 3, 51, Капу, 42

Команди мали зіграти цей матч в середу, 8 грудня. Але через снігопад його довелося відкласти. На поле футболісти вийшли 9 грудня.

В цьому матчі визначалася доля другої путівки від групи в плей-офф Ліги чемпіонів. Аталанті треба було перемагати, адже Вільярреал випереджав їх на одне очко.

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Проблеми для бергамасків розпочалися одразу після стартового свистка. Вже на третій хвилині зустрічі Груневелд відкрив рахунок у матчі. А наприкінці першого тайму Капу забив і другий гол у ворота Аталанти.

По перерві на поле вийшов Маліновський. Але одразу допомогти команді не зумів. Натомість Вільярреал забив третій гол – дубль у матчі оформив Груневельд.

Скоротити відставання в рахунку Аталанті вдалося саме завдяки Маліновському – він прицільно пробив після пасу Мехле. Правда не обійшлося і без рикошету.

Відео голу Маліновського



А за декілька хвилин рахунок став 2:3. Сапата зумів забити.

Аталанті залишалося відзначитися ще двічі, але часу було все менше. Сапата пробив в руки голкіперу. А удар Муріеля прийняла на себе штанга.

Вже у компенсований арбітром час "жовта субмарина" могла забивати четвертий гол, але Діа не реалізував вихід на ворота Муссо.

Аталанта програє та вилітає в Лігу Європи, де зіграє у перехідних матчах (проти однієї з команд, яка посіла друге місце в групі ЛЄ). Вільярреал проходить в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Аталанта – Вільярреал