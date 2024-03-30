Гіркий післясмак виходу на Євро: двоє гравців збірної України отримали травми у матчах топ-ліг

Двоє ключових футболістів збірної України відіграли лише по 17 хвилин у матчах Серії А та Ла Ліги. Це призвело до втрати очок від Дженоа та Валенсії.

На цьому тижні збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва плей-оф відбору здобула дві перемоги по 2:1 – над Боснією і Герцеговиною та Ісландією, пише 24 канал.

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Дві травми українців за день

Одними з важливих гравців України у цих іграх були Роман Яремчук та Руслан Маліновський. Перший взагалі вирвав для "синьо-жовтих" перемогу над боснійцями, записавши на свій рахунок гол та асист.

Втім перші ж матчі у своїх клубах для наших гравців стали невдалими. Маліновський вийшов на заміну у матчі проти Фрозіноне в перерві. Проте вже на 63 хвилині тренер Дженоа зняв Руслана з матчу через травму.

Таким чином, хавбек провів на полі лише 17 хвилин, а генуезці не змогли переграти суперника (1:1). Його долю, на жаль, повторив і Яремчук, який вийшов з перших хвилин за Валенсію проти Мальорки.

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Форвард так само відіграв 17 хвилин та через пошкодження поступився місцем на полі Дієго Лопесу. "Кажани" теж не змогли виграти свою дуель в Ла Лізі (0:0).

Поки що ступінь важкості травм Маліновського та Яремчука невідома. На даний момент Дженоа йде на 12-му місці в італійській Серії А, тоді як Валенсія посідаю восьму сходинку в іспанській Ла Лізі.