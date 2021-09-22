Маліновський вперше відзначився результативною передачею в новому сезоні: відео
22 вересня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський ефективно почав матч 5-го туру Серії А проти Сассуоло. Футболіст допоміг своїй команді перемогти.
Український півзахисник вже на 4-й хвилині матчу віддав гольовий пас на партнера по команді, Робіна Госенса, який і відкрив рахунок.
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Маліновський отримав м'яч на правому фланзі й класно прострілив уздовж воріт, а на дальній стійці ніхто не завадив Робіну Госенсу відкрити рахунок.
Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський вже шість разів виходив на поле у матчах Аталанти. Асист проти Сассуоло став його першою результативною дією.
Відео асисту Маліновського