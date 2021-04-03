Маліновський двічі віддав результативні паси в матчі за Аталанту: відео

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у старті італійської Аталанти на матч чемпіонату проти Удінезе. І відзначився результативною передачею в першому таймі. А у другому таймі віддав ще один результативний пас.

Маліновський відзначився результативним пасом перед самою перервою. Отримавши м'яч поблизу штрафного майданчика, він побачив забігання Муріеля за спину захисника.

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Маліновський одразу ж віддав пас на партнера. І вже Муріель у штрафному, обігравши суперника, забив гол. Це взяття воріт стало другим для нападника у цьому матчі.

Відео голу Муріеля після пасу Маліновського

Та після цього Удінезе вдалося скоротити відставання. Тож на перерву команди пішли за рахунку 2:1.

Однак у другому таймі Аталанта знову була попереду в матчі з різницею у два голи. І знову до взяття воріт приклався Маліновський. Правда цього разу його адресатом став Сапата.

Відео голу Сапати після пасу Маліновського

На 71-й хвилині Удінезе вдалося знову скоротити відставання. Але зіграти бодай внічию гостям не вистарчило сил.

На 78-й хвилині Маліновський був замінений

Варто додати, що ще один українець – Віктор Коваленко, потрапив до заявки на гру, але розпочав її на лаві запасних. І просидів там увесь матч.