Маліновський – в топ-20 найкращих гравців сезону Серії А за версією La Gazzetta dello Sport

Український футболіст Аталанти і збірної України Руслан Маліновський став 17-м у рейтингу найкращих гравців сезону Серії А за версією La Gazzetta dello Sport.

Серед всіх футболістів "бергамаско" гравець збірної України став 4-м після Луїса Мюріеля, Ремо Фройлера і Робіна Гозенса.

До теми Opta: Маліновський потрапив до символічної збірної сезону Серії А

У минулому сезоні Маліновський був на 38-му рядку в аналогічному рейтингу. У поточному розіграші Серії А 28-річний гравець забив 8 голів і зробив 12 результативних передач в 36 матчах.

Топ-10 гравців сезону Серії А за версією La Gazzetta dello Sport:

1. Ромелу Лукаку (Інтер)

2. Франк Кессіє (Мілан)

3. Кріштіану Роналду (Ювентус)

4. Луїс Мюріель (Аталанта)

5. Нікола Барелла (Інтер)

6. Родріго де Пауль (Удінезе)

7. Златан Ібрагімович (Мілан)

8. Лоренцо Інсіньє (Наполі)

9. Ашраф Хакимі (Інтер)

10. Ремо Фройлер (Аталанта)

…

17. Руслан Маліновський (Аталанта)

Результативність Маліновського