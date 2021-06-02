Маліновський став автором найкращого голу місяця в Аталанті: відео

Руслан Маліновський на третьому місці завершив сезон-2020/2021 з Аталантою. Українець став автором найкрасивішого голу команди у травні.
Знову найкращий
Український півзахисник отримав чергове визнання у складі Аталанти. Лідер збірної України став автором найкрасивішого голу команди у травні.
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Найкращим пострілом місяця став гол Маліновського у ворота Ювентуса у фіналі Кубка Італії. На 41-й хвилині Руслан отримав передачу у центрі штрафного від Хатебура. Український півзахисник обробив передачу, а вже другим дотиком пробив у ближній кут – 1:1. Однак навіть гол українця не приніс трофей Аталанті. Ювентус вирвав перемогу в основний час 1:2.
Суперники Маліновського
- Робін Госенс (Сассуоло – Аталанта)
- Луїс Муріель (Аталанта – Беневенто)
- Алессіо Роса (Аталанта – Болонья)
- Дуван Сапата (Дженоа – Аталанта)
Цікаво, що у двох з чотирьох голів суперників участь брав сам українець. Йдеться про результативні постріли Муріеля та Сапати. Також із цієї п'ятірки гольовий удар Роси був у Прімавера 1 (юнацькому чемпіонаті).
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