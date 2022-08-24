Після гармати у ворота Мілана: Маліновський увірвався у символічну збірну туру Серії A

Після двох стартових турів Аталанта йде поблизу лідерів турнірної таблиці Серії А. В останньому матчі бергамівці зіграли внічию з Міланом.

Увійшов у топ-11 найкращих Серії А

Єдиний гол Аталанти у другому турі забив український півзахисник Руслан Маліновський. Футболіст збірної України відкрив рахунок у матчі проти Мілана.

До теми На фоні конфлікту з тренером: Маліновський – найкращий гравець Аталанти у матчі проти Мілана

Гол Маліновського допоміг Аталанті розписати мирову з італійським грандом 1:1. Руслан відкрив лік своїх м'ячів у новому сезоні Серії А.

Однак навіть у такій грі українця головний тренер Аталанти знайшов недолік. Джан П'єро Гасперіні запевнив, що Маліновський забиває, але йому ніколи не стати нападником.

Статистичні портали вважають інакше. SofaScore включив українського атакувального півзахисника у символічну збірну 2-го туру Серії А. Маліновський отримав оцінку 7.9.

Відзначимо, що Руслан став єдиним гравцем клубу з Бергамо у топ-11.



Символічна збірна 2-го туру Серії А / Скриншот із SofaScore

Нагадаємо, що у першому турі Серії А Маліновський відзначився асистом у грі проти Сампдорії (0:2).

Ці відзнаки Маліновського у футболці Аталанти можуть стати останніми. ЗМІ активно сватають українця в АПЛ. Тренер бергамівського клубу не заперечив трансфер Руслана.

Повідомлялось, що Маліновський відмовляється переходити в англійський Ноттінгем Форест та французький Марсель. Пріоритетом Руслана є інший англійський клуб – Тоттенхем.

У наступному турі Аталанта зіграє 28 серпня на виїзді проти Верони.