Маліновський – у п'ятірці найдорожчих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії

Портал Transfermarkt оновив ціни на гравців, які виступають в чемпіонаті Італії. Серед атакувальних півзахисників українець Руслан Маліновський опинився на п'ятому місці.

Видання Transfermarkt оцінило Маліновського в 21 мільйон євро. Саме завдяки цьому він залишився на п'ятому місці серед атакувальних півзахисників Серії А. Ціна на нього не змінилася з моменту останнього оцінювання.

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Ще один українець, який виступає на тій же позиції в Аталанті – Віктор Коваленко – оцінений в 6 мільйонів євро. І він на 20 місці за ціною.

Найдорожчим атакувальним півзахисником чемпіонату Італії є Луїс Альберто. Півзахисника Лаціо оцінили в 50 мільйонів євро. Далі в списку НІкола Дзаньйоло з Роми (45 мільйонів євро), Крістіан Еріксен з Інтера (35 мільйонів євро) та Хакан Чалханолгу з Мілана (35 мільйонів євро).

Посунути Маліновського з першої п'ятірки міг його одноклубник Маттео Пессіна. Він додав у ціні одразу 5 мільйонів євро і тепер коштує 20 мільйонів євро, посідаючи шосте місце.