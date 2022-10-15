Маліновський визначився із майбутнім в Аталанті, – ЗМІ

Руслан Маліновський продовжує свій шлях під назвою Аталанта. Півзахисник залишається у бергамівському клубі.

За інформацією ЗМІ, футболіст збірної України продовжив контракт із Аталантою. Руслан Маліновський щонайменше виступатиме в Серії А до кінця червня 2025 року.

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Спростовує усі чутки про конфлікти

На сайті Transfermarkt йдеться про те, що попередня угода українця була розрахована до 30 червня 2023 року, хоча сам футболіст дещо виправив ці цифри. Маліновський запевнив, що у нього був чинний контракт до літа 2024-го.

Також у ЗМІ були чутки про конфлікт між Маліновським та головним тренером клубу з Бергамо Джаном П'єро Гасперіні. Але це все спростовує продовження співпраці українця з італійською командою.

У сезоні-2022/2023 Маліновський відіграв за Аталанту 9 матчів, у яких відзначився голом та асистом. Востаннє виходив на поле у поєдинку проти Удінезе (2:2), але провів на полі лише 25 хвилин.

Раніше українцем цікавились Тоттенхем та Марсель.

Бергамівський клуб за 9 турів Серії А набрав 21 очко та йде на другому місці у турнірній таблиці. Аталанта поступається лише 2 пунктами лідеру чемпіонату Наполі.

Статистика Маліновського в Аталанті