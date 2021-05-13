Маліновський підкорює Серію А: його варіативність допоможе Україні на Євро

На чемпіонаті Європи Андрію Шевченку точно не треба переживати щодо однієї позиції. Важко буде уявити нашу збірну без Руслана Маліновського.

Різна роль Маліновського в Аталанті та збірній України

Український хавбек уже підкорює Аталанту і ділом доклався до того, що бергамаски вперше в історії можуть здобути звання віцечемпіона Італії. У Серії А Богиня не програє з березня. І ледь не напряму це пов’язано із фантастичною формою Руслана Маліновського.

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Українець встановив унікальне досягнення – відзначився результативними діями (гол або асист) у дев'яти поспіль матчах. Тобто після ігор збірної України на старті відбору на чемпіонат світу не обійшлося жодного поєдинку Аталанти, де не відзначився би Руслан Маліновський.

Розглянемо важливість українця для клубу з Бергамо у цифрах.

У другій частині цього сезону Руслан уже повністю адаптувався до нової для себе ролі. Джан П’єро Гасперіні використовує нашого гравця значно вище в атаці. І по всьому фронту. У весняних же матчах збірної України Маліновський діяв трохи нижче і був обмежений здебільшого правим напівфлангом.

Теплова мапа Руслана Маліновського в Аталанті / Скриншот із SofaScore

Теплова мапа Руслана Маліновського у збірній України / Скриншот із SofaScore

Зрозуміло, що Андрій Шевченко дає інші завдання гравцю, однак вміння Руслана Маліновського зіграти і в завершальній стадії дає додаткові можливості нашій національній команді. А відтак створювати сюрпризи суперникам на Євро.

Феноменальний удар Маліновського

У цьому сезоні в Серії А Руслан Маліновський записав до свого активу всього сім голів. Це четвертий показник в Аталанті. Однак понад половину із цих м’ячів (а саме 4) він забив навесні. Хоча за ігровим часом українець не є серед лідерів у клубі з Бергамо. Його показник – тільки десятий серед гравців Аталанти. Українець зіграв 1749 хвилин.

Гравці Аталанти за кількістю ігрового часу / Скриншот із Understat

До того ж забиває Руслан Маліновський із неочевидних моментів. На схемі чітко бачимо, що три із семи м’ячів українець реалізував із відстані у 25 метрів. Тобто у таких ситуаціях важко очікувати на гол.

Мапа голів Руслана Маліновського / Скриншот із Understat

Очікувані голи Руслана Маліновського в Аталанті / Скриншот із Understat

Як бачимо, що очікуваних голів Руслану Маліновському не нарахували навіть п’яти.

Руслан Маліновський – один із найкращих асистентів чемпіонату Італії

А от допомогти відзначитися партнерами – звичайна справа для нашого хавбека. За показником "асисти" Руслан Маліновський одноосібно утримує лідерство серед гравців Аталанти. У його активі 11 результативних передач. До того ж він за цією статистикою один з найкращих у чемпіонаті Італії. Тільки Лукаку в чемпіонаті Італії має в активі одинадцять асистів.

Руслан Маліновський – найкращий асистент Аталанти у цьому сезоні / Скриншот із Understat

Прекрасну форму українця напередодні Євро підтверджує і те, що вісім із одинадцяти результативних передач Руслан Маліновський віддав з березня.

Маліновський серед найкращих гравців Серії А

Із такою статистикою Руслан Маліновський входить в топ гравців усієї Серії А. Так, за середньою оцінкою в сезоні українець посідає одинадцяте місце у чемпіонаті Італії за даними SofaScore.

Найкращі гравці Серії А за версією SofaScore / Скриншот із SofaScore

А от після матчів збірної України навесні Руслану Маліновському рівних немає. На старті кваліфікації чемпіонату світу хавбек Аталанти беззаперечно найкращий. У рейтингу спеціалізованого порталу SofaScore він значно випередив Олександра Зінченка.

Найкращі гравці збірної України за версією SofaScore / Скриншот із SofaScore

Відтак прекрасна форма Руслана Маліновського та його варіативність стануть додатковою опцією збірної України на чемпіонаті Європи. Стартують же "синьо-жовті" на континентальній першості 13 червня. Відкриють Євро українці поєдинком проти збірної Нідерландів.

Дмитро Майстренко