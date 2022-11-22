Збірна України не потрапила на ЧС-2022, який триває в Катарі. Проте українцям є за кого вболівати на святі футболу.

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Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський на Мундіалі буде вболівати за збірну Польщі. Про свій вибір українець розповів польському виданню.

"Як правило, мене цікавить тільки збірна України, я не фанат інших команд, але в цього випадку ми маємо справу з винятком. Зі зрозумілих причин я буду вболівати за збірну Польщі. Сподіваюся, Польща повернеться звідти якомога пізніше.

Ми можемо бути вам тільки вдячні. Раніше я грав у Польщі, і тут завжди була чудова атмосфера. І наші клуби теж могли відчувати себе як вдома. У ці вкрай важкі для нас моменти такі жести безцінні", – аргументував свій вибір Маліновський.

Крім того Руслан відзначив капітана Кадри Роберта Левандовського, який є справжнім другом України.

Якщо така велика зірка, як Роберт Левандовський, грає з капітанською пов’язкою у кольорах України, то це вкрай важливий жест. По-перше, для всієї України, а по-друге, для всього світу. Тому що це знак для всіх людей, що відбувається щось важливе. Можна тільки бути вдячним Роберту і польській команді за те, як вони поводилися,

– зазначив Маліновський.

Нагадаємо, що свій перший матч на Мундіалі збірна Польщі грає проти Мексики. Після першого тайму рахунок 0:0.