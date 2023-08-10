Маліновський близький до трансферу: куди перейде зірка збірної України та на яких умовах

Руслан Маліновський уже найближчими днями може змінити клубну прописку. Гравець домовився про особистий контракт та чекає на рішення клубів.

Півзахисник збірної України та французького Марселя Руслан Маліновський найближчим часом повернеться до Серії А. Він досяг принципової домовленості про контракт з італійським Торіно, про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

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Маліновський хоче повернутися в Серію А

За його інформацією, угоду буде підписано до 2026 року, а Руслан протягом цього часу зароблятиме 2 мільйони євро на рік. У Маліновського також є вигідна пропозиція на руках від Бешикташа, але український футболіст бачить своє майбутнє саме в Італії.

Наразі переговори між Марселем та Торіно продовжуються. Туринський клуб хоче орендувати ексгравця Аталанти та включити до угоди опцію викупу.

. Руслан Маліновський тільки в січні 2023 року перебрався у Францію. Провансальський клуб заплатив за трансфер 10 мільйонів євро. За цей час він зіграв за Марсель 23 матчі та забив 2 голи у всіх турнірах.

Нагадаємо, що до цього українець грав уже в Італії. У складі Аталанти Руслан провів 3 з половиною роки. Він зіграв 143 матчі за команду з Бергамо, у яких забив 30 голів та віддав 28 асистів.