Маліновський потрапив під приціл клубів: Марсель повішав солідний цінник на українця

Руслан Маліновський разом із Марселем готується до нового сезону-2023/2024. Попри це увага інших клубів до українського півзахисника не вщухає.

До одного з лідерів збірної України придивляються одразу декілька клубів із італійської Серії А. Перевагою Руслана Маліновського є те, що футболіст вже має солідний досвід виступів в італійській першості.

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Із липня 2019-го по 1 липня 2023-го українець зі перервою виступав за Аталанту. У футболці бергамівців Руслан провів 143 матчі (30 голів та 28 асистів).

Французький Марсель вже навіть повішав цінник на українця. "Провансальці" готові віддати Маліновського за 15 мільйонів євро. Однак про зацікавленість мова йде, але невідомо, які саме клуби взяли "на олівець" нашого Руслана.

Саме у таку суму оцінюють Маліновського на порталі Transfermarkt.

Нагадаємо, що у Маліновського є чинний контракт із третьою за силою командою Ліги 1 до кінця червня 2026 року.

У минулому сезоні-2022/2023 Марсель разом із українцем боровся за чемпіонство Франції, але в останній момент розгубив усі шанси. "Провансальці" стали третіми, набравши 73 бали у 38 турах.

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