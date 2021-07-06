Маленькі футболісти з Троєщини, які співали гімн, отримали в подарунок м'ячі

Напередодні матчу збірної України на Євро-2020, просторами інтернету розлетілося відео, як п'ятеро юних футболістів перед матчем в одному з київських дворів, виконали гімн України, поклавши руку на серце.

Маленькі футболісти не залишилися без подяки за свій вчинок, який так розчулив українців. Їх вирішили нагородити.

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"За патріотизм, активну життєву позицію та прославлення нашого району хлопці будуть нагороджені футбольними м’ячами, шарфами збірної та отримають можливість тренуватися в муніципальному клубі ФК "Вигурівщина", – йдеться в повідомленні Деснянської РДА.