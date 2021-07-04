Маленькі близнючки-фанатки збірної України зворушили емоціями під час матчу з Англією: фото
4 липня 2021 , 12:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Маленькі україночки-близнючки, які вболівали за збірну України з футболу під час матчу з Англією 3 липня, вразили своїми щирими емоціями усю країну. Дівчаток вже назвали головними вболівальницями у Римі.
Блогер з ніком vasmykola розповів, що близнючок звуть Марічка та Міланка Гусак. Упродовж декількох днів у Римі вони зустрічали та проводжали українську збірну біля готелю.
Зауважте Пишаюсь виступом команди, – Шевченко про історичне Євро-2020 для України
Під час матчу Україна – Англія дівчатка вболівали на стадіоні "Олімпіко". Щирі емоції близнючок замилували українців.
Марічка та Міланка Гусак вболівають за збірну / Скриншоти 24 каналу
Близнючки зустрічають українську збірну: дивіться відео
Що відомо про дівчаток
- На сторінці в інстаграмі Марини Гусак – мами дівчаток – написано, що дівчатка вже навчаються у школі.
- Окрім того, вони займаються художньою гімнастикою і мандрують.
Матч Україна – Англія: головне
- Під час матчу зі збірною Англії українська команда зазнала прикрої поразки. Гра закінчилася з 0:4 на користь англійців.
- Українську збірну підтримав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що "біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі".
- Коли стало зрозуміло, що Україна залишає Євро-2020, у Києві пролунало слово "дякуємо".