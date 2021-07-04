Маленькі близнючки-фанатки збірної України зворушили емоціями під час матчу з Англією: фото

Маленькі україночки-близнючки, які вболівали за збірну України з футболу під час матчу з Англією 3 липня, вразили своїми щирими емоціями усю країну. Дівчаток вже назвали головними вболівальницями у Римі.

Блогер з ніком vasmykola розповів, що близнючок звуть Марічка та Міланка Гусак. Упродовж декількох днів у Римі вони зустрічали та проводжали українську збірну біля готелю.

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Під час матчу Україна – Англія дівчатка вболівали на стадіоні "Олімпіко". Щирі емоції близнючок замилували українців.

Марічка та Міланка Гусак вболівають за збірну / Скриншоти 24 каналу

Близнючки зустрічають українську збірну: дивіться відео

Що відомо про дівчаток

На сторінці в інстаграмі Марини Гусак – мами дівчаток – написано, що дівчатка вже навчаються у школі.

Окрім того, вони займаються художньою гімнастикою і мандрують.

Матч Україна – Англія: головне