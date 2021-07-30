Не вистачило сміливості: Максимов не прийшов на пресконференцію після поразки Ворскли від КуПСа

Полтавська Ворскла 29 липня програла у матчі-відповіді фінському КуПСу у Лізі конференцій. Після сенсаційного вильоту з турніру тренер ворсклян Юрій Максимов не з'явився на традиційній післяматчевій пресконференції.

Максимов не хоче розмовляти із ЗМІ

Ворскла вже у другому раунді покидає Лігу конференцій. Український клуб несподівано для усіх після мирової на виїзді поступився на домашньому стадіоні з рахунком 2:3. Після зустрічі Юрій Максимов повинен був відповісти на запитання журналістів.

Більше про матч Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши вдома фінському КуПС: відео

Але на пресконференції наставник не з'явився. Після гри інтерв'ю у флеш-зоні давав Сергій Ревут – асистент Максимова.

Журналіст видання "Полтавщина Спорт" Владислав Власенко повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці. Він назвав тренер боягузом, але от підписники журналіста у коментарях не погодились із думкою представника ЗМІ.

Вже вдруге поспіль у Юрія Вільйовича не вистачає сміливості прийти на пресконференцію. Ніколи б не подумав, що Юрій Максимов – боягуз,

– йдеться у пості.

Це вже не вперше

У стартовому турі нового сезону УПЛ Ворскла зіграла з Дніпром-1. Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2. Після зустрічі керманич ворсклян не захотів спілкуватись із представниками ЗМІ, тому замість нього це зробив інший помічник Віктор Ульяницький.

Ворскла вдруге поспіль у грі проти фінів пропускає у компенсований арбітром час. На 90+3 хвилині КуПС зрівняв цифри на табло, а вже у другому додатковому таймі вирвав перемогу в українського клубу. Нагадаємо, що у першому матчі ворскляни теж пропустили після 90 хвилин – на 90+6.