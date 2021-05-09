Тренер Ворскли хоче, щоб Шевченко викликав у збірну України найкращого форварда УПЛ

Наставник полтавської Ворскли Юрій Максимов прокоментував завершення української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021.

Кулач багато працював і довго до цього йшов

За підсумками сезону Ворскла посіла 5 місце, яке дозволить команді взяти участь у дебютному розіграші Ліги конференцій УЄФА. Також гравець Ворскли Владислав Кулач став найкращим нападником УПЛ.

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Кулач забив за Ворсклу 15 голів за 21 матч у чемпіонаті України. Кулач на 3 голи випередив лідера Динамо Віктора Циганкова. Ще один гол Владислав забив у Кубку України.

Максимов вважає, що 28-річний Кулач заслужив виклик у збірну України перед стартом Євро-2020.

Хочу, аби наш найкращий бомбардир Кулач, нарешті, потрапив до розширеного списку національної збірної України. Я вітаю Влада. Він багато працював і довго до цього йшов,

– сказав Максимов.