Шанс про себе заявити: лідером зібрної України зацікавилися два клуби з німецької Бундесліги

Максим Таловєров прикував до себе неабияку увагу. Віце-капітан зібрної України проводить класні матчі на Євро-2023.

Айнтрахт Франкфурт та Вердер Бремен зацікавлені у співпраці з Максимом Таловєровим. Центральний захисник споживає плоди своєї праці.

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Дорогоцінні футболісти

Збірна України прекрасно розпочала свою кампанію на Євро-2023, оскільки "синьо-жовті" перемогли у двох стартових зустрічах, не пропустивши жодного м'яча (виграли Хорватію 2:0 та Румунію 0:1). Таким чином українці, майстерність яких УЄФА відзначила красивим відео, достроково вийшли у чвертьфінал континентального турніру.

Левову частку у тріумф збірної України вклав віце-капітан команди Максим Таловєров, який своєю достойною грою зацікавив клуби німецької Бундесліги. Зокрема, з центрбеком планують поспівпрацювати Айтрахт (потрапили у Лігу конференцій) та Вердер (зайняли 14-е місце у минулому сезоні). Колективи готові орендувати молодого футболіста, а згодом викупити права на нього. Варто відзначити, що саме прекрасні виступи Таловєрова на Євро-2023, який потрапив у символічну збірну першого туру, і вразили "орлів" та музикантів".

Нагадаємо, що Максим належить чеській Славії, проте минулий сезон провів у двох орендах. Першу частину кампанії центральний захисник, який може зіграти на позиції опорника, виступав на правах оренди за Слован Ліберець, а догравати футбольний рік поїхав до Австрії у ЛАСК. Контракт із Славією у Таловєрова діє до літа 2026 року.