Кривдник Дніпра-1 у єврокубках викине за двері одного з лідерів збірної України на Євро

Один із лідерів збірної України U-21 Максим Таловєров незабаром може змінити свою футбольну прописку. На футболіста не розраховують в елітному чеському клубі.

Максим Таловєров має чинний контракт із празькою Славією, який спливає вкінці 2026 року. Однак все йде до того, що український захисник покине команду вже найближчим часом.

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У команді на нього не розраховують

Тренерський штаб Їндржиха Трпишовського не бачить у своєму стилі гри 23-річного українського футболіста захисної лінії.

Славія розглядає одразу два варіанти для Таловєрова – повноцінний трансфер в інший клуб, так і оренда. Швидше за все, що Максиму не буде складно знайти собі нову команду після успішного виступу на молодіжному Євро-2023, де Україна дійшла до півфіналу, але програла Іспанії.

У ЗМІ фігурує повно інформації про зацікавленість до молодого українського захисника з багатьох куточків Європи, а найбільша – з Англії та Німеччини. Йому прогнозують велику кар'єру, хоча Таловєров вже довів, що заслужив на трансфер в один із клубів топ-5 європейських ліг.

Нагадаємо, що саме Славія вже майже вибила наш Дніпро-1 із кваліфікації Ліги Європи, куди дніпрян опустив грецький Панатінаїкос. Перша зустріч закінчилась безжальним розгромом українського клубу 3:0. Матч-відповідь – 17 серпня.

У новому сезоні Славія провела вже 4 матчі у чеському чемпіонаті, але Таловєров не зіграв у жодному з них. Це й доводить, що у празькому клубі не українця взагалі не розраховують.

Відзначимо, що за чеський клуб виступає ще один центральний захисник із України Тарас Качараба, який одного разу потрапив у заявку, але так і не з'явився на футбольному полі.

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