У Росії після матчу жорстоко побили юного футболіста Локомотива: відео

Захисник юнацької команди Локомотива Максим Шнапцев був побитий після зустрічі з Чертаново. Нападниками були футболісти команди суперника.

13 березня кілька гравців суперника напали на Шнапцева в підтрибунному приміщенні.

Дивіться також Помер Марвін Хаглер – один з найвидатніших боксерів в історії

Шнапцев отримав перелом і струс мозку, а на місце події була викликана поліція.

Відео бійки після матчу Локомотив – Чертаново

"На даний момент ФК Локомотив спільно з правоохоронними органами розбираються в інциденті, вивчаючи всі його деталі. Клуб має намір діяти в рамках законодавства РФ і домагатися для нападників покарання, відповідного тяжкості вчиненого ними вчинку", – йдеться в офіційній заяві московського клубу.