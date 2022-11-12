Перший трофей для легенди Динамо: Максим Шацьких став чемпіоном Узбекистану з Пахтакором – відео

Результативний колись форвард починає перші кроки у своїй самостійній тренерській кар'єрі. Всього кілька місяців знадобилось Шацьких, щоб привести Пахтакор до чемпіонства.

Цього літа ексгравець Динамо Максим Шацьких розпочав самостійну тренерську кар'єру. Легенда киян був призначений спочатку спортивним директором, а згодом і тренером Пахтакору з рідного Узбекистану.

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Максим прийшов у команду посеред сезону і за цей час провів 13 матчів, у яких зазнав лише однієї поразки. Цей результат дозволив Пахтакору вийти на перше місце, пище 24 канал.

Перед останнім туром команда з Ташкента випереджала на один бал Навбахор. Для перемоги у чемпіонаті "левам" треба було перемогти на виїзді колись сильний Буньодкор.

Для підопічних Шацьких це не стало проблемою. Гості забили два м'ячі вже до 16-ої хвилини і не дозволили супернику підійти до власних воріт. У паралельному матчі Навбахор переграв четвертий АГМК (3:1), але цей результат на чемпіонську гонку не вплинув.

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Таким чином Максим завоював свій першій трофей у самостійній тренерський кар'єрі. Сам же Пахтакор став чемпіоном в четвертий раз поспіль та 15-ий – загалом. Наступного сезону клуб представить Узбекистан в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Шацьких є рекордсменом чемпіонатів України за кількістю забитих голів (124). У якості тренера він був асистентом в Динамо Олександра Хацкевича, а після звільнення пішов за білорусом у російський Ротор.

Відеоогляд матчу Буньодкор – Пахтакор: