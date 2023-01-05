Кривбас підписав вінгера, якого розкрив Вернидуб: креативна презентація першого новачка – відео

Криворізький клуб повідомив про підписання першого зимового новачка. У другому колі чемпіонату УПЛ кольори Кривбасу захищатиме Максим Луньов.

Новим клубом Максима Луньова став криворізький Кривбас. Прудконогий вінгер підписав контракт строком на два роки. У Кривбасі футболіст буде виступати під номером 14.

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Попередньою командою Луньова була луганська Зоря, яку він залишив на правах вільного агента. Саме граючи в Зорі під керівництвом Юрія Вернидуба в повній мірі розкрився талант молодого вінгера. Тож нинішній наставник Кривбасу прекрасно знайомий з можливостями 24-річного футболіста.

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував підписання Луньова.

Ми хотіли підписати Луньова ще на початку сезону, але тоді з різних причин це не вдалось. Наразі ми раді вітати Максима в Кривбасі. Задоволені, що нарешті він приєднався до нас. Юрій Миколайович добре знайомий з гравцем ще по роботі у Зорі та прекрасно знає його потенціал. Думаю, це допоможе Максиму якнайшвидше адаптуватись у нашій команді,

– сказав Баєнко.

Відео презентації Луньова

Кар'єра Луньова

Максим Луньов народився в Нікополі і є вихованцем академії Дніпра.

В УПЛ дебютував у складі Дніпра у 18-річному віці. Загалом у дніпровській команді зіграв 24 поєдинки, у яких відзначився 1 асистом.

У 2017 році поповнив лави луганської Зорі. Футболіст виступав під керівництвом досвідчених тренерів: Вернидуба, Скрипника, ван Леувена.

У складі Зорі Луньов провів 114 поєдинків, забив 4 голи та віддав 9 гольових передач.

Разом із луганським клубом здобув бронзові нагороди УПЛ сезону 2020/21 та був фіналістом Кубка України 2020/21.

Луньов зіграв 24 матчі за юнацькі та молодіжну збірну України.

Варто зазначити, що Максим Луньов став першим новачком Кривбасу. Натомість криворіжці попрощалися з двома футболістами.

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