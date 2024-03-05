Українець, який зі скандалом покинув клуб УПЛ, запалив у Європі: ефектне відео голу та асисту

У понеділок, 4 березня, Лехія приймала Ресовію у рамках 22-го туру польської Першої ліги сезону-2023/2024. Господарі без перешкод здолали суперника.

Вже на 5-й хвилині зустрічі господарі розмочили нулі на табло. Максим Хлань, який вийшов у стартовому складі Лехії, відкрив рахунок у матчі 1:0, передає 24 Канал.

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Відзначився за системою "гол плюс пас"

Ще до перерви господарі тричі засмутили голкіпера Ресовії. Рахунок у першому таймі вже був доведений до непристойних 4:0 на користь Лехії. Саме такий рахунок протримався на табло до фінального свистка.

Хлань відзначився за системою "гол плюс пас". 21-річний лівий вінгер офорив свій 5-й гол та 4-й асист у 15-ти зіграних матчах за польський клуб у поточному сезоні.

Відео результативних дій Хланя за Лехію

Нагадаємо, що Хлань виступає за Лехію із вересня 2023-го року, коли із скандалом покинув луганську Зорю. У Максима є контракт із польським клубом до кінця червня 2025-го року.