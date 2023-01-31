В Динамо знайшли заміну Забарному: в команду викликаний гравець, який забивав Барселоні
Джерело:Sport.ua
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу вирішив повернути до команди Максима Дячука. Габаритний футболіст повинен замінити Іллю Забарного, який стане гравцем Борнмута.
Один із лідерів захисту Динамо Ілля Забарний найближчим часом підпише контракт з англійським Борнмутом. Кияни отримають за власного вихованця солідну компенсацію.
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Ставка на вихованців Динамо
Менеджмент "біло-синіх" вирішив не виходити на трансферний ринок в пошуках центрального захисника, а звернути увагу на свою молодь. Серед претендентів на заміну Забарного називають Максима Дячука, який грає на правах оренди в Олександрії.
За повідомленням джерела, 19-річний захисник найближчим часом повернеться в рідну команду. Орендна угода з Олександрією була розрахована на два роки, але вона містить пункт про можливість дострокового повернення.
Достойна заміна Забарному
- Максим Дячук в нинішньому сезоні зіграв 5 матчів в українській Прем'єр-лізі.
- Центральний захисник не поступається габаритами Іллі Забарному: зріст – 187 см, вага – 83 кг.
- Футбольний шлях розпочинав у командах Ніка (Івано-Франківськ) та Скала (Моршин).
- Навесні 2019 року приєднався до Динамо.
- У сезоні 2021/22 зіграв 8 матчів у Юнацькій лізі УЄФА. У матчі проти юнаків Барселони (4:1) відзначився забитим голом.
- Також на рахунку Максима 9 поєдинків у складі збірної України U17.