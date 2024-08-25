Божевілля в аматорському футболі: відео голу голкіпера Бабійчука

Учора, 24 серпня, відбувся матч в чемпіонаті України серед аматорів між київським Ребелем і Зіркою з Кропивницького. Голкіпер столичної команди створив справжнє диво.

Воротар Ребеля, Максим Бабійчук з власної половини поля пробив по воротам кропивчан і забив гол. Зазначимо, що гра завершилась перемогою столичної команди з рахунком 0:1.

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Дивовижний та переможний гол Бабійчука

Максим Бабійчук у матчі першості серед аматорів вирішив вдарити по воротам Зірки та застав зненацька голкіпера кропивчан. Цей гол став переможним для київського Ребеля.

Відео божевільного голу Бабійчука:

Матч аматорських колективів так і закінчився з рахунком 0:1 на користь киян. Це перші три очки для Ребеля у новому сезоні.

Відзначимо, що до цього Максим Бабійчук раніше виступав у складі Вереса та вінницької Ниви.