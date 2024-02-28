Гравець НБА влучив у кошик зі своєї половини під сирену та приніс команді перемогу: круте відео

Форвард Клівленда Макс Струс став героєм матчу НБА проти Далласа. Його влучний кидок на останній секунді приніс команді перемогу.

Цієї ночі в НБА відбулися чергові 11 матчів сезону 2023-2024. В одному з них середняк Західної конференції Даллас грав на виїзді проти одного з лідерів Східної конференції Клівленда, пише 24 канал.

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"Струс" мозку для Далласа

Гра проходила за рівного розкладу сил, жодна з команд не відпускала суперника далеко. За підсумками першої половини трохи вперед вирвався Клівленд, але Даллас зміг відіграти відставання та був дуже близький до перемоги.

Буквально за кілька секунд до кінця гри гості вели з рахунком 118:119. На останній секунді Клівленд розіграв м'яч і форвард команди Макс Струс відважився на авантюрний кидок зі своєї половини.

Відео переможного кидка Струса:

М'яч прямо під фінальну сирену опустився у кошик Далласа, що принесло Клівленду таку емоційну перемогу. Гравці, тренерський штаб та вболівальники "Кавальєрс" буквально з'їхали з глузду від щастя.

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Для Клівленда це друга перемога поспіль, команда Бікерстаффа закріпилась на другій сходинці у Східній конференції. Натомість Даллас програє вже вдруге поспіль після крутої серії з семи перемог. Команда восьма у групі Заходу.