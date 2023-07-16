Сергій Ребров прокоментував можливу натуралізацію основного гравця з АПЛ у збірну України

Наставник бажає бачити Макса Кілмена у синьо-жовтій футболці. Втім закони ФІФА наразі не дозволяють захиснику Вулверхемптона змінити футбольне громадянство.

Півтора місяці тому Сергій Ребров був призначений головним тренером збірної України. На чолі "синьо-жовтих" коуч вже провів три гри – дві перемоги у відборі на Євро-2024 та нічия з Німеччиною в спарингу.

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Наступний раз команда збереться на початку вересня. Перед цим тренерський штаб Реброва має намір провести селекцію та підшукати нових виконавців для збірної.

При цьому тренер розглядає варіант із натуралізацією Макса Кілмена. Сергій Станіславович прокоментував інтерес до захисника англійського Вулверхемптона.

Кілмен – кандидат у збірну України. Але у нас у збірній багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника. Я не юрист і не можу оцінити, коли у нього буде можливість грати за команду. У нас багато сильних кандидатів, деякі з них уже зараз добре грають у Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від гарного гравця. Про Кілмена давайте поговоримо після того, як він отримає громадянство. Можливо, в УАФ знають, як це питання рухається,

– зізнався Ребров.

Хто такий Макс Кілмен

26-річний центральний захисник є уродженцем Лондона, але його батьки є українцями. За каденції Андрія Шевченка Макса розглядали в якості підсилення, а сам футболіст давав попередню згоду виступати за Україну.

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Втім натуралізація Кілмена може не відбутися. Свого часу Макс награв аж 25 зустрічей за збірну Англії з футзалу. Цей вид спорту також підпорядковується ФІФА, тому організація вже не дозволяла захиснику змінити громадянство у 2021-му.

Нагадаємо, що Макс починав в аматорських лігах Англії, але у 19 років опинився у Вулверхемптоні. Останні два сезони Кілмен був основним у складі "вовків", а загалом відіграв 107 матчів за команду, забивши один гол.