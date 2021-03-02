Підсилення для Шевченка: гравець з АПЛ знову заявив про бажання грати за збірну України

Англійський захисник Вулверхемптона Макс Кілман висловив бажання виступати за збірну України

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Більше того, за інформацією джерела, у футболіста вже був контакт з представниками УАФ.

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23-річний захисник англійського Вулверхемптона Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є такі можливості. Його мати – українка. Футболіст, який зараз є основним центральним захисником в команді АПЛ. На його рахунку 15 зіграних матчів із 26 турів за Вулверхемптон в поточному сезоні.

"Він виявив бажання виступати саме за збірну України. Наскільки мені відомо, існує певний контакт між Кілманом і УАФ. 5-го числа Андрій Шевченко оголосить склад збірної України, і цікаво, чи буде там прізвище Кілмана", – розповів Циганик.

Що відомо про Макса Кілмана