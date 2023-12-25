Чемпіону Формули-1 Максу Ферстаппену відмовили в оренді спорткару: деталі курйозної ситуації

Максу Ферстаппену не вдалось ідеально відпочити у відпустці в Португалії. Голандцю не дозволили орендувати Мерседес через закони країни.

Сезон-2023 вийшов у Формулі-1 не дуже інтригуючим. Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв 19 з 22-х гран-прі та аж за шість етапів до кінця сезону став чемпіоном.

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Під час відпустки з голандським гонщиком виникла смішна ситуація. Макс відправився на відпочинок у Португалію і там вирішив орендувати спорткар Mercedes-AMG GT.

Втім, власники сервісу відмовили 26-річному Ферстаппену у цьому. Цей спорткар має потужність у 843 кінські сили та здатен розганятися до 300 кілометрів на годину.

Річ у тім, що згідно із законами Португалії такі потужні спорткари можуть орендувати лише водії, яким понад 30 років. Через це Mercedes-AMG GT орендував менеджер пілота Раймонд Вермюлен.

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Сам же Ферстаппен орендував седан п'ятої серії марки BMW. Цікаво, що після того, як цей інцидент потрапив у ЗМІ, компанія вибачилась перед Максом та все ж таки дозволила йому орендувати бажаний спорткар.

Нагадаємо, що пілот Ред Булл є вже триразовим чемпіоном Формули-1. Раніше Макс вигравав титул у 2021 та 2022 роках. Загалом же за кар'єру нідерландець виграв 54 гран-прі, що є третім найкращим результатом після Льюїса Гемілтона (103) та Міхаеля Шумахера (91).