"Нехай йдуть у дупу": чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зірвався на журналістах через критику

Пілот Ред Булл не стримав емоцій після невдалого етапу в Угорщині та аварії із Льюїсом Гемілтоном. Макс вважає, що команда обрала неправильну стратегію на гран-прі.

Цими вихідними у Формулі-1 пройшов гран-прі Угорщини. Першу перемогу в кар'єрі здобув пілот Макларен Оскар Піастрі, тоді як лідер індивідуального заліку Макс Ферстаппен провалився.

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Ферстаппен зірвався

Пілот Ред Булл всю гонку сперечався із механіками за неправильну стратегію, а наприкінці етапу ще і зіштовхнувся із Льюїсом Гемілтоном. У підсумку нідерландець фінішував п'ятим.

Після етапу Макса спитали про критику на його адресу з боку експертів та фанатів. На це гонщик не стримався та смачно вилаявся у бік критиків.

Це спорт, тут бувають емоції у радіопереговорах. Якщо вам щось не подобається, не дивіться і не слухайте. Що кажуть критики? Нехай йдуть у дупу. На мене купу лайна вилили в Австрії, тепер тут. Розповідають, що я змінюю траєкторію при гальмуванні, інше бла-бла-бла. В Угорщині ми не могли боротися з Макларен, але цілком могли бути третіми. Від команди була неправильна стратегія,

– заявив Ферстаппен.

Раніше Макса критикували після гран-прі Австрії наприкінці червня. Там пілот Ред Булл спричинив аварію із гонщиком Макларен Лендо Норрісом. Тоді Ферстаппен також завершив п'ятим, а ось Норріс був вимушений зійти з траси достроково.

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Нагадаємо, що нідерландець є чемпіоном останніх трьох сезонів Формули-1. Після 13-ти етапів кампанії 2024 року Ферстаппен лідирує у індивідуальному заліку, випереджаючи Лендо Норріса на 76 балів.