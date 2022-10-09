Допомогла японська злива: Макс Ферстаппен став дворазовим чемпіоном світу у Формулі-1

Голандський пілот впевнено тріумфував у Сузуці та захистив звання найкрашого пілота "королівських перегонів". Для Макса це вже 12-та перемога в сезоні.

Обрізане Гран-Прі Японії

У Формулі-1 сезону 2022 року пройшов 18-ий етап. Прийняла його Японія, яка пропустила два минулих сезони гонок, пише 24 канал.

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Саме у Сузуці визначився новий чемпіон світу F1. Впевнену перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, яка стала для нього 12-ою у цьому сезоні.

Гран-Прі вийшов скомканим через погані погодні умови. Через сильну зливу вже після другого кола були вивішені червоні прапори, а гонщики відправились у бокси.

Етап був відновлений аж через дві години, але в підсумку пілоти проїхали всього 28 кіл із запланованих 53-х. Все через правило, згідно з яким між стартом та фінішем має пройти не більше трьох годин.



Підсумки Гран-Прі Японії / твітер F1

Другий титул для Макса

Ферстаппен здобув комфортну перемогу, відірвавшись від Переса та Леклера майже на півхвилини. У загальному заліку голандець має відрив від найближчого переслідувача аж на 113 балів за чотири етапи до фінішу сезону.

Для Макса це вже друге поспіль чемпіонство у Формулі-1. Раніше захистити титул вдавалось лише десяти гонщикам:

Альберто Аскарі (1952-1953)

Хуан Мануель Фанхіо (1954-1957)

Джек Бребем (1959-1960)

Ален Прост (1985-1986)

Айртон Сенна (1990-1991)

Міхаель Шумахер (1994-1995, 2000-2004)

Міка Хаккінен (1998-1999)

Фернандо Алонсо (2005-2006)

Себастьян Феттель (2010-2013)

Льюїс Хемілтон (2014-2015, 2017-2020)

Також Ферстаппен наздогнав шістьох пілотів, у яких по два чемпіонства. Окрім вище зазначених Аскарі, Хаккінена та Алонсо, по дві перемоги мають Емерсон Фіттіпальді, Грем Хілл та Джим Кларк.

Боротьба за срібло

Попри те, що чемпіон вже відомий, ще відкрите питання віцечемпіона сезону. На друге місце мають математичні шанси аж п'ятеро пілотів.

ТОП-10 індивідуального заліку сезону 2022: