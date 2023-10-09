Зі швидкістю блискавки: у Формулі-1 встановили фантастичний рекорд – історичне відео

У неділю, 8 жовтня, відбулося Гран-прі Катару. Ця гонка стала історичною завдяки злагодженій роботі команди Макларен.

Чергову перемогу здобув Макс Ферстаппен, яка стала для нідерландського пілота 14-ю у 17 стартах сезону, а починав він її у статусі вже 3-разового чемпіона Формули-1. Призерами ж стали Оскар Піастрі та Ландо Норріс з Макларен.

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Космічна швидкість

Саме останній і увійшов в історію. Він був у боліді, коли команда Макларен зробила найшвидший піт-стоп за весь час проведення гонок у Формулі-1.

Для цього справжнім професіоналам своєї справи знадобилося всього 1,8 секунди. Це на 0,2 секунди швидше за попередній рекорд команди та на 0.13 секунди за минулого світового рекордсмена.

До цього найкращий час піт-стопу утримував Ред Булл. Австрійська команда встановила своє досягнення у 2019 році.



Топ-10 рекордсменів за швидкістю піт-стопів / інстаграм F-1

Таким чином Макларен тепер посідає першу та третю сходинку у списку найшвидших піт-стопів у історії Формули-1

Дивіться відео з найшвидшим піт-стопом в історії

Макларен – друга найуспішніша команда Формули-1 після Феррарі. Британська компанія виступає у Формулі-1 з 1966 року, за цей час вона виграла: 183 гонки, 12 титулів та 8 перемог у Кубку конструкторів.