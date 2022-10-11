Ювентус сенсаційно програв команді з Ізраїля та опинився за крок від вильоту з ЛЧ: відео голів

Підопічні Массіміліано Аллегрі не змогли впоратись із Маккабі Хайфа у матчі Ліги чемпіонів. Цей результат ставить під питання подальшу участь Юве в турнірі.

Маккабі Хайфа – Ювентус 2:0

Голи: Ацілі, 7, Ацілі, 42.

У вівторок, 11 жовтня, розпочався 4 тур групового раунда Ліги чемпіонів 2022-2023. В одному з перших матчів Ювентус грав на виїзді проти відвертого андердога квартета Маккабі з Хайфи.

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Після поразок від ПСЖ та Бенфіки туринці змогли здолати ізраїльтян тиждень тому на своєму полі. А ось у Хайфі "стара синьйора" серйозно облажалась, пише 24 канал.

Юве не зміг суттєво напружити воротаря суперника, який грав на рівних проти європейського гранда. А невпевнена гра Щенсни на лінії воріт дозволила Маккабі забити двічі ще до перерви.

Вже на сьомій хвилині Ацілі замкнув головою навіс від Корнуда. Войцех не зміг впіймати м'яч, який летів зі слабкою силою.

Відео першого голу Маккабі:

А за три хвилини до кінця першого тайма польський кіпер загубив ворота. Той таки Ацілі отримав м'яч на куті карного майданчика і знайшов момент вистрілити у ближній кут, про який забув Щенсни.

Відео другого голу Маккабі:

В підсумку підопічні Аллегрі так і не змогли пробити кіпера Маккабі та зазнали поразки. Це дозволило ізраїльтянам наздогнати у таблиці Ювентус. У обох команда – по 3 бали.

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Туринці опинились за крок від невиходу в плей-офф Ліги чемпіонів. У ПСЖ та Бенфіки наразі по 7 пунктів і вони ще будуть грати один з одним ввечері.