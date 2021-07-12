Нога вигнулась в іншу сторону: МакГрегора прооперували після моторошного перелому

У ніч з 10-го на 11 липня у передмісті Лас-Вегаса, відбувся турнір UFC 264. У головному поєдинку ірландець Конор МакГрегор зламав ногу та програв американцеві Дастіну Пор'є.

Скільки триватиме відновлення МакГрегора

Ірландець вже переніс хірургічне втручання. З лікарняної палати Конор МакГрегор написав пост у соцмережах, у якому заспокоїв свої фанатів.

До теми Пор'є "потролив" МакГрегора щодо четвертого бою між ними

Через 6 тижнів Конор знову зможе повернутись до тренувань. Відразу після бою з Дастіном Пор'є заговорили про четвертий поєдинок між бійцями.

Друзі, операція минула успішно! Я вже з операційної! Прекрасно себе почуваю! Попереду шість тижнів на милицях і повернення до роботи. Поїхали! Господь благословляє,

– написав боєць.

Як Конор зламав ногу

Наприкінці першого раунду МакГрегор кинувся в атаку на Пор'є. В одному з атак ірландець невдало поставив ногу, підвернув та впав. У підсумку – перелом. У трансляції було видно, як моторошно вигнулась нога у спортсмена з Ірландії.

Покинув октагон Конор лише на ношах з допомогою медиків. Судді по закінченню раунду віддали перемогу технічним нокаутом Дастіну Пор'є.