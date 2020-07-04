Зіркові бійці UFC Конор МакГрегор і Тоні Фергюсон прокоментували смерть Абдулманапа Нурмагомедов, батька і тренера Хабіба Нумагомедова. 57-річний тренер помер 3-го липня.

Конор і Тоні висловили співчуття

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор висловив співчуття у зв'язку зі смертю Абдулманапа Нурмагомедова.

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"Втрата батька, тренера і відданого прибічника спорту. Співчуваю, і спочивай з миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написав ірландець у твіттері.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон теж відреагував на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

"Мої щирі співчуття тобі і твоїй родині, Хабіб. Тримайся, приятель. Повага до батька Абдулманапа. Він буде в перших рядах, якщо ми коли-небудь позмагаємося", – написав Фергюсон.

My Sincerest Condolences To You & Your Family @TeamKhabib Keep Your Spirits Up Buddy Respect To Your Father AbdulmanapNurmagomedov He Will Be Front Row When We Hopefully Compete Someday pic.twitter.com/LKr5DLjS8q — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) July 3, 2020

Абдулманап Нурмагомедов помер 3 липня від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису.

Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.

У суботу, 4-го липня, у Дагестані пройшли похорони Абдулманапа Нурмагомедова, інформує ТАСС.

Тренера поховали в селі Кіроваул.

Для співчуттів сім'ї Нурмагомедова в Кіроваул також приїжджав глава Чечні Рамзан Кадиров.