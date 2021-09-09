Магучіх знову потрапила на одне фото з росіянкою Ласіцкене: цього разу з ними ще одна українка

Чи не найбільший скандал на Олімпіаді-2020 серед українців викликала фотографія стрибунки у висоту Ярослави Магучіх та росіянки Марії Ласіцкене. На фіналі Діамантової ліги обидві спортсменки знову з'явилися разом на фото.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли у фінал стрибків у висоту Діамантової ліги в Цюріху. У фіналі була запекла боротьба, в якій Магучіх стрибнула на 2,03 метра. Але посіла лише друге місце. Як і у фіналі Олімпіади-2020, вона поступилася росіянці Марії Ласіцкене.

На Олімпіаді-2020 найбільшу увагу привернула до себе фотографія, на якій Ласіцкене обіймає Магучіх після нагородження. Варто відзначити, що Ласіцкене належить лав російської армії, яка окупувала Крим та веде війну на Донбасі. Магучіх офіційно теж військовослужбовиця Збройних Сил України.

До теми Магучіх прокоментувала фото з росіянкою на Олімпіаді та пропозиції змінити громадянство

Після фіналу Діамантової ліги спортсменки, які вийшли у фінал, зробити спільне селфі. На ньому Каміла Лічвінко з Польщі, австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Макдермотт, росіянка Марія Ласіцкене та дві українки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. На цій фотографії росіянка стоїть поміж двох українок, обіймаючи за плече Магучіх. Фото в інстаграм виклала Елеанор Паттерсон.

Спільну фотографію спортсменки зробили на прохання Каміли Лічвінко (саме вона на передньому плані й робить селфі). Польська спортсменка після цих змагань оголосила про закінчення кар'єри, тож хотіла сфотографуватися зі своїми суперницями.



Спільне фото спортсменок у фіналі Діамантової ліги за участі Ірини Геращенко, Марії Ласіцкене та Ярослави Магучіх / Фото instagram.com/eleanorpatterson

Елеанор Паттерсон також виклала і інші фотографії з Магучіх з Цюриха (саме там відбувся фінал Діамантової ліги), на яких вже немає Ласіцкене, але є інші спортсменки.

Варто відзначити, що ні Магучіх, ні Ласіцкене ці фотографії в себе в інстаграм не викладали.