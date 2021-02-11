Магучіх впевнено перемогла на чемпіонаті України після конфузу у кваліфікації

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою України 2021. У фіналі вона взяла висоту у 2 метри.

Ярослава Магучіх могла і не виступити у фіналі. Адже у кваліфікації лише з третьої спроби подолала висоту в 1,8 метра. Хоча ще за тиждень до того стрибала на рекордні 2,06 метра.

Як це було Магучіх мало не сконфузилася на чемпіонаті України, лише з третьої спроби пройшовши кваліфікацію

Але вже у фіналі від невпевненості Магучіх не залишилося і сліду. Розпочала вона стрибати одразу з 1,83 метра. Цю позначку, до слова, не змогли подолати Ілона Заскалько та Лілія Клінцова.

Юлія Левченко, яка змагалася, розпочала свої спроби зі 1,79 метра. І подолала її з першої спроби. Як і 1,83 метра.

Далі боротьба розгорілася на позначці 1,87 метра. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко подолали її з першої спроби. Вилетіла з боротьби Оксана Окунєва. Як і представниця Туреччини Буса Савашкан. Натомість Юлія Чусаченко подолала її лише з третьої спроби.

На позначці 1,90 метра всі чотири спортсменки продовжили боротьбу. От тільки Левченко знадобилася друга спроба. Як і на позначці 1,92 метра. Цю ж висоту з другої спроби подолала Ірина Геращенко. А от Юлія Чумаченко не змогла і випала з боротьби.

1,94 метра теж підкорилися трьом стрибункам. Але знову Левченко використала для цього лише другу спробу, у той час як Магучіх та Геращенко стрибнули з першого разу.

Та вже на 1,96 метра Левченко стрибнула з першого разу. Зате Магучіх – лише з другого. Геращенко ця висота не піддалася.

Тож боротьбу за перемогу вели Магучіх та Левченко. І вона виявилася доволі запеклою. Магучіх з першої спроби взяла 1,98 метра. Левченко це не вдалося. І вона вирішила підняти планку до 2,00 метрів. Але дві спроби, які в неї були, виявилися невдалими. Натомість Магучіх таки з третього разу таки подолала 2,00 метра. А після цього вирішила стрибати на 2,05 метра, хоча перемога і так була в неї. Але всі три спроби виявилися невдалими.

Магучіх стала чемпіонкою України у стрибках у висоту, Левченко – друга. Геращенко посіла третю сходинку.