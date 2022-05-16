Магучіх разом з іншими атлетами виконала "Ой, у лузі червона калина": патріотичне відео
Джерело:інстаграм Ярослави Магучіх
Українські атлети записали відео, в якому заспівали "Червону калину". Легкоатлетка Ярослава Магучіх поширила відео у своєму інстаграмі.
Магучіх: Наші воїни – це супергерої
Ярослава поділилася у своїх соцмережах яскравим відео. Разом з іншими атлетами вона виконала пісню "Ой, у лузі червона калина".
До речі Підкорила не лише планку, а й світ: Магучіх – найкраща легкоатлетка Європи
Нашою великою спортивною родиною ми зробили відео в підтримку нездоланного українського духу. Ми пам’ятатимемо кожне місто, село, яке знаходиться на фронті бойових дій або в окупації. Зараз це центр сили і міцності українського народу, ці люди стійко тримають оборону своїм незламним духом. Наші воїни – це супергерої не тільки нашої країни, а ще й приклад нескореності та сили для всього світу,
– написала легкоатлетка у своєму інстаграмі.
Відео виконання легендарної пісні
Також легкоатлетка згадала про наших воїнів, які мужньо боронять "Азовсталь". До виконання пісні дочулилися спортсмени майже з усієї України.
"Ми не забудемо кожного, кого забрала ця війна, кого забрали ці безжалісні покидьки… Неможливо описати нашу вдячність воїнам, волонтерам, рятувальникам, лікарям: всім людям, які докладають зусилля задля нашої перемоги. Ми Україна, Ми Єдині, Ми Непереможні.
На цьому відео спортсмени з різних куточків України – це Маріуполь, Донецьк, Луцьк, Дніпро, Харьків, Бровари, Ірпінь, Київ, Львів, Біла Церква, Чернігів, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Миколаїв, Львів, Вінниця, Бахмут", – написала Магучіх.
Патріотична позиція Магучіх
- У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Магучіх була в Києві. Спортсменці вдалося евакуюватися та виїхати за кордон.
- Зіркова атлетка відразу вирушила у Белград на чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Магучіх стала чемпіонкою світу з найкращим результатом сезону у світі – 2.02 метри.
- Також Ярослава не мовчить про війну у своїй рідній країні, вона активно висвітлює злочини окупантів. До того ж легкоатлетка постійно виступає за відсторонення росіян від міжнародного спорту.