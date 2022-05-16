Магучіх разом з іншими атлетами виконала "Ой, у лузі червона калина": патріотичне відео

Українські атлети записали відео, в якому заспівали "Червону калину". Легкоатлетка Ярослава Магучіх поширила відео у своєму інстаграмі.

Магучіх: Наші воїни – це супергерої

Ярослава поділилася у своїх соцмережах яскравим відео. Разом з іншими атлетами вона виконала пісню "Ой, у лузі червона калина".

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Нашою великою спортивною родиною ми зробили відео в підтримку нездоланного українського духу. Ми пам’ятатимемо кожне місто, село, яке знаходиться на фронті бойових дій або в окупації. Зараз це центр сили і міцності українського народу, ці люди стійко тримають оборону своїм незламним духом. Наші воїни – це супергерої не тільки нашої країни, а ще й приклад нескореності та сили для всього світу,

– написала легкоатлетка у своєму інстаграмі.

Відео виконання легендарної пісні

Також легкоатлетка згадала про наших воїнів, які мужньо боронять "Азовсталь". До виконання пісні дочулилися спортсмени майже з усієї України.

"Ми не забудемо кожного, кого забрала ця війна, кого забрали ці безжалісні покидьки… Неможливо описати нашу вдячність воїнам, волонтерам, рятувальникам, лікарям: всім людям, які докладають зусилля задля нашої перемоги. Ми Україна, Ми Єдині, Ми Непереможні.

На цьому відео спортсмени з різних куточків України – це Маріуполь, Донецьк, Луцьк, Дніпро, Харьків, Бровари, Ірпінь, Київ, Львів, Біла Церква, Чернігів, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Миколаїв, Львів, Вінниця, Бахмут", – написала Магучіх.

Патріотична позиція Магучіх