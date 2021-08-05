Магучіх, Левченко та Геращенко – у фіналі Олімпійських ігор зі стрибків у висоту

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулася кваліфікація в стрибках у висоту серед жінок. Україну в цій дисципліні представляють молоді, але вже досвідчені Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Для виходу до фіналу потрібно було показувати кваліфікаційний норматив (1,95 метра) або ж входити у топ-15 найкращих (якщо 12 атлеток не виконають норматив).

Дивіться також "Бронзу" визначив фотофініш: українка Лузан виграла медаль Олімпіади у греблі на каное

Українські стрибунки змогли у повному складі відібратися до фіналу – усі три атлетки взяли планку на висоті 1,95 метра.

Найкраще виступила одна з головних претенденток на перемогу Ярослава Магучіх. Планку на 1,90 метра вона взяла з другого разу, а решту спроб виконала бездоганно. Юлія Левченко та Ірина Геращенко взяли необхідні 1,95 метра з третьої спроби.

Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться в суботу, 7 серпня. Початок змагань – о 13:35 за київським часом.

Україна – єдина країна, що буде представлена трьома спортсменками у фіналі жіночих стрибків у висоту.

Результати кваліфікації стрибків у висоту. Жінки