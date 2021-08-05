Магучіх, Левченко та Геращенко – у фіналі Олімпійських ігор зі стрибків у висоту
Джерело:24 канал
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулася кваліфікація в стрибках у висоту серед жінок. Україну в цій дисципліні представляють молоді, але вже досвідчені Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Для виходу до фіналу потрібно було показувати кваліфікаційний норматив (1,95 метра) або ж входити у топ-15 найкращих (якщо 12 атлеток не виконають норматив).
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Українські стрибунки змогли у повному складі відібратися до фіналу – усі три атлетки взяли планку на висоті 1,95 метра.
Найкраще виступила одна з головних претенденток на перемогу Ярослава Магучіх. Планку на 1,90 метра вона взяла з другого разу, а решту спроб виконала бездоганно. Юлія Левченко та Ірина Геращенко взяли необхідні 1,95 метра з третьої спроби.
- Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться в суботу, 7 серпня. Початок змагань – о 13:35 за київським часом.
- Україна – єдина країна, що буде представлена трьома спортсменками у фіналі жіночих стрибків у висоту.