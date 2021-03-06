Магучіх, Левченко та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

Джерело:24 канал
Усі українські представниці у стрибках у висоту поборються за медалі чемпіонату Європи з легкої атлетики. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем вийшли у фінальну стадію, а от Юлії Левченко прийшлось прикласти максимум зусиль.
У п'ятницю, 5 березня, українські стрибунки у висоту вперше вийшли у сектор на чемпіонаті Європи у польському Торуні.
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У вечірній програмі у кваліфікації боролись відразу три українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
За регламентом змагань для того, щоб відібратись у фінал турніру необхідно було підкорити планку на висоті 1.94 метра або потрапити у топ-8 найкращих. Із 17 легкоатлеток лише вісьмом вдалось вийти у фінальний етап. Всі стрибунки взяли планку на висоті 1.91. Однак проблеми виникли майже в усіх.
Лише Магучіх, Геращенко та італійка Алесія Трост упоралися з першої спроби із цією планкою. Іншим спортсменкам це вдалося не одразу. У цей список увійшла і Левченко, яка лише з третього стрибка підкорила 1.91.