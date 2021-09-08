Магучіх драматично програла Ласіцкене Діамантову лігу, Бех-Романчук виборола "бронзу"

У Цюріху відбувся фінал сезону Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Юлія Левченко не змогла пробитися у фінал.

Як і на Олімпіаді, за топ-3 в підсумку билися Магучіх, Нікола Макдермотт і Марія Ласіцкене.

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Першою вибула Макдермотт, яка не взяла висоту 2,03 м. А перемога дісталася Ласіцкене, яка стрибнула на 2,05 м. Це рекорд сезону.

Ярослава Магучіх перенесла останній стрибок на 2,07 м, але не зуміла взяти цю висоту. Українка завершила сезон на другій позиції з найкращим особистим результатом сезону 2,03 м.

Ірина Геращенко не подолала висоту 1,99 метра і фінішувала 4-ю.

Бех-Романчук здобула "бронзу"

Марина Бех-Романчук посіла третє місце у фіналі Діамантової ліги.

У шостій спробі українка показала результат 6,75 метрів. Це дозволило їй випередити британку Джазмін Соєрс, у якої найкращий стрибок – 6,74 м. Перемогу у фіналі і в усьому сезоні святкувала представниця Сербії Івана Шпановіч.