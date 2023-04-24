Білоруска зі Світоліною, двоє у другому колі: хто з українок зіграє у Мадриді на турнірі WTA1000

Чотири представниці України зіграють в основній сітці івенту в столиці Іспанії. До них може доєднатися Даяна Ястремська, якщо зможе пройти кваліфікацію.

У вівторок, 25 квітня, в Мадриді стартує престижний тенісний турнір категорії WTA1000. На ґрунтові корти у столиці Іспанії вийдуть 96 найкращих тенісисток світу, пише 24 канал.

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Серед них гарантовано буде чотири українки.Двом з них доведеться стартувати одразу з другого кола завдяки своєму високому рейингу. Мова про Ангеліну Калініну та Марту Костюк.

Калініна та Костюк

Суперницею першої стане переможниця пари Каміла Джорджі (Італія) – Маяр Шериф (Єгипет). Натомість на киянку може вийти колумбійка Каміла Осоріо, якщо пройде поки невідомого опонента з кваліфікації. При цьому у третьому колі на Костюк та Калініну очікують битви проти серйозних опоненток.

Якщо вони пройдуть друге коло, то Ангеліна може зустрітись із п'ятою ракеткою світу Каролін Гарсією. Натомість Костюк має всі шанси зійтись із прихильницею Лукашенка з Білорусі Аріною Сабаленка.

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Світоліна потрапила на білоруску

У свою чергу з першого кола почнуть Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Спортсменка з Рівненщини отримала у суперниці італійку Лючію Бронцетті (WTA №97). Перемога виведе Цуренко на другу ракетку Швейцарії Жиль Тайхманн.

Що ж стосується Еліни, яка місяць тому повернулась з декрету, то вона потрапила на турнір завдяки Wildcard. Їй у першому колі не пощастило з суперницею, адже нею буде представниця Білорусі. Аляксандра Сасновіч займає 47 місце у рейтингу WTA.

Варто знати. Світоліна та Цуренко зіграють свої матчі першого кола у середу, 26 квітня. Початок – не раніше 11:00 за київським часом.

Можлива п'ята українка

Якщо Світоліній вдасться пройти "нейтральну" спортсменку, то на неї чекатиме чешка Марі Боузкова (WTA №31). Крім того, у Мадриді може зіграти і ще одна українка – Даяна Ястремська. Одеситка має пройти кваліфікацію для потрапляння у основну сітку.

Першу суперницю Даяна пройшла на відмові (Ева Ліс з Німеччини) і тепер у фіналі відбору на неї чекає перша ракетка Австрії Юлія Грабер. Гра відбудеться у вівторок, 25 квітня, не раніше 11:00 за Києвом.

Прогноз Favbet

Головними фаворитками турніру є перші дві ракетки світу. На полячку Ігу Швьонтек виставлений коефіціент 2,25, тоді як на Аріну Сабаленка – 9,00. Чинна чемпіонка турніру Онс Жабер має ймовірність перемоги 13,00.

З українок всерйоз розглядаються шанси на чемпіонство лише у Марти Костюк та Ангеліни Калініної. На першу виставлений коефіціент 80,00, тоді як на тенісистку з Нової Каховки – аж 150,00.