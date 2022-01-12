Льюїс Хемілтон може завершити кар'єру, – ЗМІ

Майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1 залишається під питанням. Після втрати титулу на останньому етапі минулого сезону в битві з Максом Ферстаппеном пілот Mercedes не давав інтерв'ю та пішов зі всіх соцмереж.

Кореспондент Sky Sports Крейг Слейтер повідомив, що пілот Mercedes, семиразовий чемпіон світу Хемілтон поки не визначився з тим, чи продовжить він кар'єру.

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"Станом на сьогодні, за 69 днів до перших перегонів сезону в Бахрейні, ясності немає. Я розмовляв з високопоставленими джерелами, близькими до Хемілтона, і вони не знають, чи вийде він на старт перших перегонів сезону", – сказав Слейтер.

Також за словами журналіста, чим довше ФІА буде тягнути з висновками щодо ситуації на останньому колі в Абу-Дабі, тим менше шансів, що ми побачимо Хемілтона на старті наступного року. Саме такий стан справ на сьогодні за словами джерела, яке знайоме із ситуацією.

Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1