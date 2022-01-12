Льюїс Хемілтон може завершити кар'єру, – ЗМІ
Джерело:Sky Sports
Майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1 залишається під питанням. Після втрати титулу на останньому етапі минулого сезону в битві з Максом Ферстаппеном пілот Mercedes не давав інтерв'ю та пішов зі всіх соцмереж.
Кореспондент Sky Sports Крейг Слейтер повідомив, що пілот Mercedes, семиразовий чемпіон світу Хемілтон поки не визначився з тим, чи продовжить він кар'єру.
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"Станом на сьогодні, за 69 днів до перших перегонів сезону в Бахрейні, ясності немає. Я розмовляв з високопоставленими джерелами, близькими до Хемілтона, і вони не знають, чи вийде він на старт перших перегонів сезону", – сказав Слейтер.
Також за словами журналіста, чим довше ФІА буде тягнути з висновками щодо ситуації на останньому колі в Абу-Дабі, тим менше шансів, що ми побачимо Хемілтона на старті наступного року. Саме такий стан справ на сьогодні за словами джерела, яке знайоме із ситуацією.
Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1
- Нідерландський пілот Формули-1 Макс Ферстаппен з команди Red Bull вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.
- Доля титулу визначилася на останньому колі. Завдяки аварії Ніколаса Латіфі Ферстаппен під'їхав до Хемілтона й через більш свіжу гуму обігнав Хемілтона.
- Mercedes після завершення гран-прі Абу-Дабі намагався опротестувати результати гонки, проте у Формулі-1 підтвердили, що чемпіоном року став пілот Red Bull.
- Натомість Mercedes святкуватиме перемогу в Кубку конструкторів. Для команди це восьмий Кубок конструкторів поспіль.
- Для Хемілтона це могло б бути восьме чемпіонство. Він був за крок до того, щоб побити рекорд німця Міхаеля Шумахера за загальною кількістю титулів.