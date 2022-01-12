Льюїс Хемілтон може завершити кар'єру, – ЗМІ

12 січня 2022 , 08:46
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Джерело:

Sky Sports

Майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1 залишається під питанням. Після втрати титулу на останньому етапі минулого сезону в битві з Максом Ферстаппеном пілот Mercedes не давав інтерв'ю та пішов зі всіх соцмереж.

Кореспондент Sky Sports Крейг Слейтер повідомив, що пілот Mercedes, семиразовий чемпіон світу Хемілтон поки не визначився з тим, чи продовжить він кар'єру.

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"Станом на сьогодні, за 69 днів до перших перегонів сезону в Бахрейні, ясності немає. Я розмовляв з високопоставленими джерелами, близькими до Хемілтона, і вони не знають, чи вийде він на старт перших перегонів сезону", – сказав Слейтер.

Також за словами журналіста, чим довше ФІА буде тягнути з висновками щодо ситуації на останньому колі в Абу-Дабі, тим менше шансів, що ми побачимо Хемілтона на старті наступного року. Саме такий стан справ на сьогодні за словами джерела, яке знайоме із ситуацією. 

Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1

  • Нідерландський пілот Формули-1 Макс Ферстаппен з команди Red Bull вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.
  • Доля титулу визначилася на останньому колі. Завдяки аварії Ніколаса Латіфі Ферстаппен під'їхав до Хемілтона й через більш свіжу гуму обігнав Хемілтона.
  • Mercedes після завершення гран-прі Абу-Дабі намагався опротестувати результати гонки, проте у Формулі-1 підтвердили, що чемпіоном року став пілот Red Bull.
  • Натомість Mercedes святкуватиме перемогу в Кубку конструкторів. Для команди це восьмий Кубок конструкторів поспіль.
  • Для Хемілтона це могло б бути восьме чемпіонство. Він був за крок до того, щоб побити рекорд німця Міхаеля Шумахера за загальною кількістю титулів.
Автор: Юрій Семенюк