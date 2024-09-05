Кіченок вперше в кар'єрі пробилася у фінал US Open, у півфіналі декласувавши дует з росіянкою

У середу, 4 вересня, на Відкритому чемпіонаті США з тенісу відбулися матчі 1/2 фіналу. В одному з них у парному розряді Людмила Кіченок з Альоною Остапенко протистояли дуету Чан Хао-Чін та Вєроніки Кудєрмєтової.

Чан Хао-Чін / Вєроніка Кудєрмєтова – Людмила Кіченок / Альона Остапенко 0:2 (1:6, 2:6)

Це був перший очний поєдинок між суперницями. Він тривав всього 1 годину 6 хвилин та закінчився розгромною перемогою українсько-латвійської пари, пише 24 Канал.

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Цей матч став особливим для Людмили Кіченок. Вона першою з українок зіграла у півфіналах усіх турнірів серії Grand Slam.

І він став доволі простим для неї з Альоною Остапенко. Вони зі старту почали домінувати, та віддали протягом поєдинку лише три гейми.

Єдиний небезпечний відрізок був у середині другого сету, коли Хао-Чін і Кудєрмєтова рахунок 0:3 змогли перетворити на 2:3 та 15:0, але українсько-латвійський дует зібрався та вже не дозволяв повернутися інтризі.

Дивіться відеоогляд матчу Хао-Чін / Кудєрмєтова – Кіченок Л. / Остапенко

Важливо. Завдяки цьому результату Людмила Кіченок вдруге за два дні переписала історію українського тенісу. Вона перша наша землячка з двома фіналами турнірів серії Grand Slam у парі.

Зазначимо, що у фіналі суперницями українсько-латвійського дуету стануть представниця Франції Крістіна Младеновіч та китаянка Шуан Чжай. Матч відбудеться 6 вересня та розпочнеться орієнтовно о 19:00.