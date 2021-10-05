Люди, які демонструють неповагу до Луческу – дурні, – Григорій Суркіс

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс прокоментував скандальний епізод у Донецьку. Невідомі облили зірку тренера Динамо Мірчі Луческу фарбою біля "Донбас Арени".

Суркіс: Це свідчить про неповагу до людини

Григорій Суркіс, старший брат президента Динамо Ігоря Суркіса, лаконічно прокоментував витівку уболівальників у Донецьку. Член УЄФА назвав вандалів, які зіпсували іменну зірку Мірчі Луческу дурнями.

Як це було Фанати Шахтаря залили зірку Луческу синьою фарбою у Донецьку: фото

Суркіс переконаний, що такі вчинки свідчать лише про неповагу до людини, яка віддала 12 років своєї тренерської кар'єри донецькому Шахтарю. Мірчі Луческу зробив та робить великий внесок у розвиток українського футболу, тому неповинен терпіти таке відношення до себе.

Я навіть не хочу коментувати такі речі, які свідчать про неповагу до людини, яка має величезний досвід, величезні заслуги перед українським футболом та сиве волосся. Незалежно від того, кого він тренував до цього, у демократичній країні його перехід до Динамо має сприйматися зовсім інакше. Люди, які демонструють неповагу до Луческу – дурні,

– сказав Суркіс.

Луческу очолив Динамо наприкінці липня 2021 року, підписавши контракт до кінця червня 2024 року. До цього румун керував Шахтарем із 2004 до 2016 року. Під його керівництвом донецький клуб зіграв 561 поєдинок.

Така витівка фанатів може бути відповіддю на слова Луческу після гри Динамо з Рухом. Румун заявив, що ті, хто коментують його дії можуть приїхати у Донецьк та подивитись на алею зірок донеччан.